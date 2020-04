Sanidad deja claro que los niños no van a poder salir a jugar a la calle con sus amigos y serán controlados

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha advertido este lunes sobre la relajación del confinamiento de los menores que "no se va a abrir la puerta y decir: "Niños a jugar", sino que van a ser salidas "controladas" que no implican un incremento del riesgo. Será controlado aunque los expertos avisen que la necesidad de luz y de tomar el aire sea importante para los pequeños y para sus padres, con más ansiedad que ellos por ver que sus hijos están encerrados. Eso sí, la cautela debe ser extrema porque un rebrote de la enfermedad sería fatal.

Lo ha dicho Simón en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del comité de seguimiento del coronavirus, en la que, aunque no ha precisado cuáles van a ser las condiciones de salida de los niños, ha asegurado que "no van a salir libremente para empezar a jugar con todos sus vecinos como hacían antes. No se va a abrir la puerta y decir; niños a jugar, van a ser salidas controladas de alguna manera y eso no implica un incremento de riesgo porque ya están con sus padres y hermanos en su domicilio y el mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera", ha señalado.