Cómo limpiar el cuerpo y reconciliarse con la báscula tras los atracones de la Navidad: no seas carne de meme

Se acabaron las fiestas navideñas y con ella llegan los kilos de más y los buenos propósitos. Expertos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO lo dejaron claro. Los 17 días no laborales de estas navidades iban a provocar que los españoles engordaran una media de entre 3 y 5 kilos. De hecho, los expertos ya advertían que una sola comida de Navidad nos podría aportar entre 2000 y 2500 kilocalorías, el equivalente a dos días de dieta normal, cuando lo ideal es que no sobrepase el 30 por ciento de la ingesta calórica diaria, es decir entre 450 y 750 kilocalorías en función del sexo, el peso, la edad y actividad física de la persona. Ahora llega el momento de intentar paliar los efectos de los atracones, pero no con dietas insanas, sino con un poco de sentido común. Diego de Castro, experto en alimentación saludable y dietista de Mediterranean Superfoods da algunos consejos básicos. Porque engordar kilos en estas fiestas ya es carne de meme.