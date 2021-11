España sigue siendo un país de fumadores . Según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 22 por ciento de la población en nuestro país afirma fumar a diario, el dos por ciento es fumador ocasional, mientras que el 25 por ciento se declara exfumador. Por otra parte, más de la mitad se declara no fumador, siendo esto más frecuente en mujeres a partir de los 75 años.

Además, el tabaco no es el único causante de la presencia de partículas nociva en nuestros pulmones: la contaminación que afecta a las grandes ciudades (y a las no tan pequeñas) contribuye a empeorar su salud. Algunos síntomas negativos relacionados con ellos pueden ser poca capacidad pulmonar al inhalar, una peor resistencia física, pérdida del aliento a la hora de realizar actividades que no requieren gran esfuerzo, cansancio crónico... Con ello aumentan también las probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias.