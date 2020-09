La Comunidad Valenciana prorroga 21 días más las medidas restrictivas frente al coronavirus

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , ha anunciado este sábado la ampliación a 21 días más de las últimas medidas , decretadas el pasado 17 de agosto, para frenar los contagios por covid19 y la expansión de la pandemia en la Comunidad. Además, las r estricciones se extenderán a los salones de juego o casinos que, ahora tendrán que cerrar a las 01.00 horas, al igual que los restaurantes, y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

Los rastreadores de la UME se incorporarán la próxima semana

Medidas

Esta distancia tiene que estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas o agrupaciones, que deben tener una ocupación máxima de 10 personas. Por otro lado, los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán seguir cerrando no más tarde de la 01.00 horas. Además, no se pueden consumir productos o bebidas del establecimiento fuera del área limitativa de la terraza, y no se permite el consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos.