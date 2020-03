La muerte súbita, entre las contraindicaciones de algunos medicamentos combinados con tratamientos experimentales contra el coronavirus

Por ello, utilizando un código de colores tipo semáforo , en el que el rojo significa contraindicado o evitar, el naranja alto riesgo y evitar salvo que sea imprescindible, el amarillo precaución y el verde no contraindicado, las sociedades españolas de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría y Gerontología, Medicina Interna, Neurología, Psicogeriatría, Medicina Geriátrica, Psiquiatría y Psiquiatría Geriátrica han elaborado un documento que recopila las interacciones entre estos medicamentos.

Rojo

Naranja

De no seguir estas recomendaciones, el paciente podría sufrir desde efectos aditivos hasta arritmias o cardiopatías.

Amarillo

Verde

Dentro del verde, se encajan los medicamentos no contraindicados. No obstante, se han codificado en verde claro los no contraindicados pero tampoco indicados de primera elección y en verde intenso los recomendados como opción preferente.