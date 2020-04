Dentro de la central del 091 en Madrid

Mientras, otro agente atiende a un médico. El sanitario le explica preocupado que llevas tres días llamando a un paciente de COVID-19 a su domicilio y no le responde. No sería el primer caso de fallecimiento, así que una unidad sale inmediatamente a averiguar lo que ocurre.

La policía del visillo

Un capítulo importante de las llamadas, concretamente la tercera parte, lo configuran aquellos vecinos que denuncian conductas de personas que no respetan el confinamiento, durante el estado de alarma. Es la llamada policía del visillo. Se intuye en ellos una buena intención: delatar a todos los que no cumplan quedarse en casa, pero la realidad es que en ocasiones un exceso de celo puede ser contraproducente porque hay enfermos e incluso trabajadores que tienen que salir a la calle sí o sí. Por no hablar de que colapsan la línea para llamadas más pertinentes.