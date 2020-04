España da luz verde a la vuelta al trabajo mientras la OMS advierte del riesgo de relajar el confinamiento

Las medidas de confinamiento dispuestas en el marco del estado de alarma, que se extenderá mínimo hasta el 26 de abril y no se descarta que vaya hasta el 10 de mayo tras una nueva y futura ampliación, como ya anunció Pedro Sánchez, están dando resultados. El aislamiento , el distanciamiento social y la reducción de la movilidad están funcionando, y por eso la Organización Mundial de la Salud , viendo sus resultados eficaces en distintos países, ha instado a no relajar el confinamiento. Hacerlo demasiado rápido podría provocar un "rebrote mortal" , han subrayado.

Luz verde al regreso de la actividad no esencial

Desde el Gobierno, se insiste en que “ no estamos en fase de desescalada ” todavía, pero lo cierto es que todas las miradas están ya puestas en que pasará a partir del lunes , cuando pasada la Semana Santa paulatinamente numerosos trabajadores de actividades no esenciales vuelvan a su empleo . Desde Sanidad, el ministro Salvador Illa ha anunciado que el Ejecutivo distribuirá mascarillas higiénicas de forma masiva en los accesos del transporte público , en estaciones de metro y cercanías, así como en otros lugares donde sea recomendable su uso por ser susceptibles de aglomeraciones.

En este sentido, en palabras de la doctora Sierra, Sanidad confía en que la vuelta al trabajo el lunes no supondrá un repunte de la pandemia, resaltando que "siguen pensando que las medidas van a seguir reduciendo la transmisión y que no van a aumentar de una manera importante la transmisión” porque, de lo contrario, no las aplicarían. No obstante, señala que “ante cualquier síntoma las personas se queden en casa, contacten inmediatamente con el sistema sanitario y se aíslen", subrayando que es eso lo que de verdad va a “cortar la transmisión”.