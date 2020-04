Wuhan, origen de la pandemia de coronavirus, recupera su libertad tras 11 semanas confinada

Miles de personas salieron este miércoles a Wuhan tras el levantamiento , en la madrugada local (16.00 hora GMT del martes), de las medidas de cuarentena que han mantenido la ciudad, cuna de la pandemia de coronavirus , sellada durante casi once semanas .

El ferrocarril ha sido uno de los medios de transporte más usados para marcharse de la urbe, aunque no el único: más de un millar de vehículos comenzaron a abandonar Wuhan por carretera al levantarse la mayoría de los controles de tráfico impuestos desde enero.

No obstante, 15 de los 75 controles que regulaban el tráfico entrante y saliente de la ciudad permanecían operativos este miércoles, afirmó hoy un trabajador de los puestos de peaje durante un viaje organizado para los medios.

Desde el 2 3 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad no solo en China sino a nivel mundial.

"Muy contenta, muy contenta. Me voy a casa", comenta a Efe una pasajera apresurada por emprender su viaje.

Los aviones comienzan a despegar

Allí, un hombre que se identifica como Zhang espera a su vuelo para su ciudad natal, Qingdao, en el este del país: "Tengo ganas de volver. La epidemia me sorprendió estando en Wuhan, no he podido regresar desde entonces", explica.