La mascarilla, obligatoria desde hoy, cuesta a las familias 115 euros al mes

Si van a salir de casa hoy, ya sea para ir a trabajar, al supermercado o a pasear a los niños, no olviden la mascarilla. Desde hoy es obligatorio su uso, siempre que no se puedan respetar los dos metros de distancia de seguridad. Los mayores de seis años deberán llevarla también. Incumplir la norma podría suponer 600 euros de multa. Para hacer deporte no es necesario.