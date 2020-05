Las mascarillas se convierten en una obligación: las más recomendables para cada tipo de persona

El Gobierno ha decretado que las mascarillas serán obligatorias en los espacios cerrados, pero también, además de en el transporte público, en la calle donde no se pueda guardar el distanciamiento social de dos metros, pero cuál es la adecuada para cada uno de nosotros. Estas son las mascarillas que se deben poner, atendiendo al estado de salud o al ambiente en el que trabaja:

Personas sanas: mascarillas higiénicas

Son las que deben usar las personas sanas. Son un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.



Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso.



Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados. Las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomendado.



Se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de cuatro horas.



Este producto no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni un producto sanitario.