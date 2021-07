La variante Delta plus: una mutación más virulenta y contagiosa del covid19

La Organización Mundial de la Salud anunció hace unos días que la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2 estaba presente ya en 92 países y estaba siendo la responsable del incremento de contagios en todo el mundo. Hace unos días las autoridades indias detectaban y alertaban por varios casos de la nueva mutación de esta variante, Delta plus, y preocupa porque es mucho más virulenta y transmisible. También han parecido ya algunos casos en Estados Unidos, Portugal, Suiza, Japón y Rusia.



Si la variante Delta es, ahora mismo, la principal preocupación en medio mundo, la aparición de casos de la variante Delta plus ha hecho saltar las alarmas por su aun mayor capacidad de transmisión. "La variante Delta plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora" escribía hace unos días en Twitter el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan.