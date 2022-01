¿Cuánto tiempo podemos usar la mascarilla y que sea saludable?

Las mascarillas se han convertido en un complemento imprescindible para evitar el contagio y la expansión de la Covid-19 . Sin embargo, a pesar de que llevamos ya más de un año con las narices y las bocas tapadas con mascarillas FFP2 y quirúrgicas no sabemos exactamente cuál es el tiempo recomendado para llevarlas de forma segura y saludable.

Los fabricantes de mascarillas quirúrgicas recomiendan no usarlas más de 4 horas . Durante una jornada laboral de ocho horas deberían utilizarse dos mascarillas quirúrgicas . Este tiempo de uso recomendado se basa en distintos estudios que contemplaron la contaminación de la superficie externa de mascarilla con microorganismos patógenos en ambientes hospitalarios.

La presencia de virus como el de la gripe, virus respiratorio sincitial o adenovirus en las mascarillas fue significativamente más alta en personal sanitario que la usó durante más de 6 horas que frente a los que no ( 14,1% frente al 1,2%).



La contaminación de la superfície interna de la mascarilla con microorganismos propios de la persona que las usa. Los estudios y experimentos demuestran que la microbiota nasofaríngea y bucal pasa a la superfície interna de la mascarilla a través de la propia respiración.