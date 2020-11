La mascarilla es un complemento imprescindible para nuestro día a día durante la pandemia del covid-19. Y casi desde el principio las más extendidas fueron las quirúrgicas, con una eficacia de 4 horas, pero cada vez comienzan a verse con más frecuencia entre la población las mascarillas FFP2 , especialmente recomendadas para viajes largos y reuniones no familiares de más de 15 minutos. Sin embargo, aún existen dudas en torno a ellas.

Este tipo de mascarillas, en su etiquetado, llevan un marcaje específico: NR (No Reutilizable) o R (Reutilizable). Es importante prestar atención a estas siglas para saber si es posible o no utilizar más de una vez la mascarilla FFP1, FFP2 o FFP3. Es recomendable que las mascarillas no reutilizables se desechen una vez utilizadas (entre 4 y 8 horas).