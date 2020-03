14 días más de encierro: cómo saber y reaccionar si te está afectando

"Es importante que, teniendo ellos menos capacidad de regulación emocional, nosotros seamos reguladores externos. Los niños imitan y aprenden por imitación, de manera que si me ven tranquilo, ellos lo estarán, si me ven ansiosos, también lo estarán ellos. Debemos ser capaces de transmitirles sensación de seguridad y calma ante todo. Por otro lado, es importante que cuenten con rutinas fijas, que no vayan al colegio no implica que siempre sea fin de semana. Para ello será importante hacer un horario de lunes a viernes y otro de fin de semana. Separar espacios, proponer objetivos y ser partícipes de ello. Los niños hacen lo que ven, no lo que digamos que hagan."