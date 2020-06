Damián y Francisco, las historias del sufrimiento del coronavirus que deberían grabarse a fuego los jóvenes

Damián y Franciso son los rostros del dolor que puede provocar el coronavirus

Homenaje a los #Irrepetibles en un vídeo: 61 sanitarios muertos y más de 52.000 contagiados

Dos meses en la UCI luchando entre la vida y la muerte por culpa del coronavirus. Son las historias de Damián y Francisco, los rostros del dolor del coronavirus que deberían grabarse a fuego esos jóvenes que, a falta de poder unirse en los bares como antes de la pandemia, ahora hacen botellones en la calle sin mascarillas ni distancia de seguridad, discotecas repletas bailando en la pista de baile cuando está prohibido, echando un pulso a un virus que tal vez a ellos les perdone la vida, pero no a otros. Ya hay hasta disputas que se cobran vidas, como en Cornellá. Como destaca la última campaña de la DGT, este país no puede permitirse más muerte y los más jóvenes tienen que tomar conciencia de ellos y no convertir los fines de semana en focos de contagio permanente. Sus fiestas descontroladas cuestan vidas.

Como dice Damián esto es una carrera de fondo no un esprint. Ahora hay muchas cosas que me parecen superfluas a las que no voy a dedicar ni un minuto. No va a olvidar Damián el cariño y los cuidados en el Hospital de Navarra. Entre aplausos le despidieron de la UCI. Ha pasado allí más de dos meses y solo puede agradecer su labor a los sanitarios que le han salvado la vida. Una durísima experiencia que le ha cambiado la vida, asegura, y de la que aún tardará en recuperarse. Damián, ya curado del coronavirus, tiene que reponerse física y mentalmente. Son las secuelas de la enfermedad: pérdida muscular tras meses sin levantarse de la cama y un tornado de pensamientos y emociones.

Francisco reconoce que no ha vuelto a nacer. “Yo creía que se moría”, dice su hermana. Pero después de 108 días en la UCI “ha vuelto a la vida”. Ni siquiera ha vivido el confinamiento que “me sonaba a chino”, pero lo que no olvida es que “llegué al hospital y me entubaron, un día más y podría estar muerto”, reconoce. Más de 70 días en la UCI del Hospital Universitario de Burgos. Como para olvidarlo.

Homenaje a los #Irrepetibles: 61 sanitarios muertos y más de52.000 contagiados

Tampoco hay que olvidar la labor de los sanitarios. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha homenajeado los médicos fallecidos a causa de la Covid-19 a través de un vídeo, realizado con la colaboración de Europa Press y Telemadrid, que reconoce su compromiso y profesionalidad durante de esta crisis sanitaria. Y es que, 61 médicos en activo han fallecido y más de 52.000 se han contagiado en su ejercicio profesional. Unas cifras que demuestran el alto nivel de compromiso y la elevada responsabilidad asumida en estos meses por los sanitarios, y que se ha traducido en pérdidas humanas irreemplazables.

"Tenemos la obligación moral de recordarlos y de homenajearlos. Cada fallecimiento, ha supuesto no solo la despedida de un compañero, también la de un profesional que ha contribuido al desarrollo de la medicina, a pesar del enorme riesgo que han asumido. En ese caso, nuestra motivación va más allá de un simple reconocimiento; queremos hacer reflexionar a la sociedad y a las autoridades sanitarias sobre la vital importancia de un sistema sanitario sólido, dotado de recursos humanos y materiales capaz de afrontar en las mejores condiciones una crisis como la que hemos vivido", ha dicho el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

El hashtag '#Irrepetibles,' elegido para este lanzamiento, servirá para reconocer públicamente la labor de los médicos fallecidos debido a la Covid-19. "Consideramos que cada uno de los compañeros que nos han dejado son irrepetibles como seres humanos; pero también por su enorme valía profesional. Todos los médicos fallecidos destacaban por ser hombres y mujeres de ciencia cuya contribución será siempre recordada. Han sido y serán únicos dentro de sus especialidades médicas y dejan un vacío que difícilmente podrá ser cubierto", ha añadido Sánchez Chillón.

Este homenaje no será el último que prepare el Colegio de Médicos de Madrid, que ya trabaja en otras acciones con las que desea contribuir a la creación de un legado histórico para que las generaciones futuras conozcan las circunstancias excepcionales en las que hemos vivido durante esta pandemia. En las próximas semanas esta institución está preparando un homenaje que albergará en su sede y en el que se presentará un documental dirigido por el director de cine Polo Menarguez.