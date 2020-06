Simón critica los macrobotellones y recalca que esto no es un "sálvese quien pueda"

Manifiesta su preocupación ante las imágenes de macrobotellones como el de Tomelloso

Recuerda que protegerse es proteger la saludad de todos y va "en dos direcciones"

Subraya que la epidemia evoluciona positivamente en un día que no registra muertos por COVID-19

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido como cada día para hacer el balance del impacto del coronavirus, que, por primera vez desde que estallase la crisis, y según los datos recopilados por Sanidad, no registra ni un solo fallecido en las últimas 24 horas.

Concretamente, ha explicado el epidemiólogo tras valorar está última noticia como “muy muy favorable”, aseverando que la evolución continúa en una tendencia muy positiva, en los últimos 7 días han sido 35 las muertes con COVID-19 que se han registrado, al tiempo en que se han notificado 71 casos diagnosticados con fecha del día previo.

Así mismo, ha indicado, entre los diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días se han detectado 268 casos, lo que implica, ha dicho, “que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de 1 caso al día” en ese intervalo. “Es un dato esperanzador”, ha subrayado, añadiendo que “solo hay tres comunidades que han diagnosticado más de 10 casos con fecha de ayer”.

En este sentido, Fernando Simón ha alabado los sistemas de detección desarrollados, lo que está permitiendo, ha asegurado, tener mucha mayor capacidad para “controlar la enfermedad”. “Hemos pasado a tener una rapidez en la detección de los casos muy buena”, ha dicho, explicando que, además, durante los últimos 14 días, desde que se implementase el nuevo sistema de vigilancia, se sabe que “el tiempo medio entre la fecha de inicio de síntomas y la consulta es de aproximadamente 24 horas”. Además, “de la consulta al diagnóstico son también 24 horas”.

“Esto nos da rapidez al detectar los posibles brotes. Ahora mismo podemos detectarlos muy rápido y actuar sobre el foco de forma muy quirúrgica”, ha apuntado.

A este respecto, Simón ha querido llamar no obstante a la prudencia insistiendo en que protegerse a sí mismo es proteger la salud de todos. “En esto jugamos en equipo. Esto no es un 'yo me protejo y sálvese quien pueda'”, ha manifestado, pidiendo respeto a las normas de prevención del contagio dispuestas para conseguir reducir la transmisión y los riesgos.

“Tenemos que tener todavía mucho cuidado. No hay que tener miedo excesivo, tenemos que ser muy prudentes, eso sí. Tenemos que actuar de acuerdo a las normas que se han establecido. Es cuestión de unos días. Un poquito de paciencia”, ha reclamado.

Preocupación por los botellones y fiestas ilegales

En este sentido, se ha manifestado “preocupado” al respecto de las últimas imágenes llegadas desde distintos puntos de España con fiestas que superan el número permitido por la fase y macrobotellones como el acontecido en Tomelloso, en Ciudad Real, donde se congregaron unos 400 jóvenes.

“Afortunadamente estamos teniendo sistemas de detección mucho más precoces, pero esto no implica que las personas que participan en estos eventos y que puedan iniciar síntomas realmente vayan a acudir rápidamente a los centros sanitarios cuando manifiesten cualquier sintomatología. Si no han sido capaces de cumplir unas normas que nos protegen a todos en un momento... es posible que tampoco lo hagan cuando tengan síntomas y tengan que ir a los servicios sanitarios. Yo tengo la esperanza de que así sea, pero no las tengo todas conmigo”, ha dicho Simón, expresando sus temores al respecto a este tipo de conductas.

Por eso, ha llamado a no tirar por la borda el “esfuerzo muy grande” que han realizado todos los ciudadanos "para tratar de controlar la evolución de la epidemia y tratar de eliminar la transmisión”.