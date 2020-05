El deporte y los paseos no tienen límite de tiempo dentro de las franjas horarias

Los españoles llevan ya dos días saliendo a la calle por franjas horarias como una de las primeras medidas de la desescalada en la crisis del coronavirus tras casi 50 días de confinamiento, pero aún puede haber dudas sobre lo que se puede y no se puede hacer durante ese tiempo en el que no estamos en casa. Por ejemplo, no hay límite horario para esas salidas a caminar, hacer deporte o simplemente tomar el aire. Los adultos podrán estar en la calle todo el tiempo que deseen, eso sí siempre dentro de las franjas horarias ya conocidas: deportes y paseos de 6 a 10 y de 20 a 23 horas; mayores de 70 años y dependientes de 10 a 12 y de 19 a 20; y niños de 12 a 19 horas.