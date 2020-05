Última hora del coronavirus: España registra 164 muertes, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo

14:45 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los presidentes de las CCAA que mantendrá el déficit previsto para 2020 en el 0,2 por ciento, ya que el fondo no reembolsable de 16.000 millones que les ha prometido hoy no computará en ese déficit

14:30 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide que el fondo reembolsable no compute para déficit y pide las reuniones con Sánchez los sábados

14:25 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que l a Generalitat tenga competencias para gestionar la desescalada del coronavirus en Cataluña, sea no prorrogando el estado de alarma o nombrando al Govern "autoridad competente"

13:55 Marín considera de "sentido común" que los niños "no pueden estar en la calle con temperaturas de 30º" de 12 a 19 horas

13:25 El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín , ha opinado que Andalucía debe recibir del fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado por el Gobierno central para las comunidades autónomas, una cuantía "proporcional" a su peso demográfico en el conjunto de España, que supera el 18 por ciento, lo que equivaldría a unos 2.880 millones de euros

13:15 Fernando Simón ha justificado el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público por la corta duración de los trayectos, también para las personas que pudieran tener problemas respiratorios. No obstante, ha abogado por cierta flexibilidad en casos concretos, como enferemos crónicos respitarios, personas que sufran ansiedad o niños

13:10 El director ejecutivo y vicepresidente del Brighton & Hove Albion, Paul Barber, ha asegurado que la Premier League "no" les ha consultado si estarían a favor de terminar la temporada cediendo su estadio, el American Express Community Stadium, como campo neutral , y han confirmado que no están a favor de esta medida para reanudar la competición

13:00 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado que el mando único fijado por el Gobierno central para hacer frente al Covid-19 "no significa centralizar competencias ni cambiar el modelo autonómico y solo busca gestionar la pandemia"

12:55 El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la austeridad no puede ser la reacción ante la crisis generada por el coronavirus: "Esta vez no habrá reducción del gasto de la Generalitat". Además, no descarta que ERC vote contra prorrogar el estado de alarma como se plantea JxCat