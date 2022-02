Aproximadamente una de cada veinte personas vive con depresión en todo el mundo. Un nuevo estudio realizado por The Lancet junto con la Comisión de la Asociación Mundial de Psiquiatría la califica de crisis de salud global y delata la falta de atención sanitaria y financiera. Los expertos reclaman más medidas para hacer frente a esta "pandemia silenciosa" desatendida.

En los países de ingresos altos, dicen los expertos, aproximadamente la mitad de las personas que sufren de depresión no son diagnosticadas ni tratadas, y esto aumenta al 80-90 % en los países de ingresos bajos y medianos.

“Posiblemente no hay otra condición de salud que sea tan común, tan onerosa, tan universal o tan tratable como la depresión, sin embargo, recibe poca atención política y recursos”, dice el profesor asociado copresidente de la Comisión, Christian Kieling, de la Universidade Federal do Rio. Grande do Sul en Brasil.