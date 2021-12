Hablar de la muerte y otras señales de alerta para detectar un caso de suicidio inminente

La conducta suicida constituye un grave problema social y de salud pública en todo el mundo. Cada año fallecen más de 700 000 personas por suicidios en todo el planeta y el número de casos no mortales es unas 20 veces mayor. Junto a la pérdida de vidas humanas, los suicidios tienen un impacto enorme sobre otras personas del entorno familiar, social, laboral o académico de las víctimas, así como sobre el conjunto de la sociedad.

Los suicidios no son fruto del destino o de la mala suerte sino que, como muchos otros problemas de salud pública, se deben a un conjunto de determinantes que conocemos en parte. La mortalidad por suicidio es mucho mayor en España entre los hombres en comparación con las mujeres y aumenta con la edad , de manera que los hombres de edad avanzada sufren una mortalidad por suicidio más elevada. En cambio, los casos no mortales atendidos por los servicios de urgencias o los ingresos hospitalarios incluyen una mayor proporción de mujeres, seguramente porque los hombres que se suicidan tienden a emplear métodos más violentos y letales.

El suicidio no se debe a una sola causa , sino a una combinación de determinantes individuales, interpersonales, comunitarios y socioculturales. Además de la edad y el género, son factores individuales de riesgo para el suicidio la depresión y otros trastornos mentales, el consumo de alcohol y otras drogas, las enfermedades crónicas, haber sufrido alguna forma de violencia en el pasado o haberla ejercido sobre otras personas, y haber llevado a cabo una conducta suicida anteriormente.

Los suicidios pueden y deben prevenirse , y para ello es necesario adoptar un conjunto de medidas que afectan a toda la sociedad y no solamente a las personas afectadas o a los servicios sanitarios.

Afortunadamente, gracias a la contribución de organizaciones de supervivientes al suicidio y de numerosos expertos vamos superando la creencia de que es mejor no hablar sobre el suicidio en los medios por temor a contagiarlo. Hoy sabemos que no es posible adoptar estrategias de prevención del suicidio si antes no hablamos de él para conocerlo.