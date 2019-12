Después de ser diagnosticado con esquizofrenia ha cambiado su vida al enfocarse en ayudar a otros

Pero un tiempo después en lugar de dejar que ese tiempo lo definiera, Lee decidió ayudar a otros a conseguir ese sentimiento de autoestima que el mismo había logrado. "No me da vergüenza decir que me sentí realmente mal y me autolesioné, pero en mayo / junio decidí celebrar un partido de fútbol de caridad para la Fundación Steve Prescott y todo salió muy bien y me hizo sentir muy bien". Así que decidí seguir haciendo cosas para ayudar a otros”, ha explicado Smith.