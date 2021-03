Lenta pero constante, la campaña de vacunación contra el covid19 sigue su curso en nuestro país . Aunque la paralización temporal de la vacuna de AstraZeneca va a retrasar un poco más el proceso, ayer ya había en España 5,7 millones de personas vacunadas (1,7 millones que ya han recibido el ciclo completo de inmunización). Pero todas estas personas, aunque hayan recibido la vacuna , todavía deben mantener las mismas medidas de seguridad que nos obliga la crisis sanitaria : distancia social, higiene de manos y mascarilla obligatoria. Aunque en países como Estados Unidos ya se están modificando leyes para permitir que las personas vacunadas no tengan que seguir utilizando la mascarilla como medida de protección, en nuestro país la ley es muy clara: el uso de mascarilla en lugares públicos, abiertos o cerrados, es de obligado cumplimiento , se esté o no vacunado. Pero es que, además de la obligación legal, hay razones epidemiológicas que apoyan esta práctica.

Las vacunas nos son eficaces al instante

Podemos seguir infectando aunque estemos vacunados

Pero, además del sentido común que nos obliga a esperar un tiempo prudente para estar seguros de que la vacuna ha hecho efecto, hay una razón que no se cansan de repetir los epidemiólogos estos días. El uso de mascarilla entre las personas vacunadas es necesario porque aun no tenemos evidencias incontestables que nos aseguren que un vacunado no puede transmitir el virus. Lo que es seguro es que las vacunas han demostrado una altísima efectividad anulando la enfermedad, es decir, las complicaciones para la salud derivadas de la infección. Pero hay dudas de si tienen la misma efectividad contra el contagio.



Y es que esto es bastante común. Muchas otras vacunas que conocemos y utilizamos desde hace tiempo, como la de la gripe, evitan que las personas enfermen pero no que se infecten o transmitan el virus a otras personas.