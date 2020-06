Dexametasona, el medicamento barato que puede salvar a pacientes que necesitan ventilación y respiradores

"Este es un resultado completamente convincente. Si uno mira a los pacientes que no necesitaban respiradores pero recibían oxígeno, también hubo una reducción significativa del riesgo de aproximadamente un quinto", explica uno de los expertos del estudio. "Sin embargo, no vimos ningún beneficio en aquellos pacientes que estaban en el hospital, tenían Covid, p ero cuyos pulmones funcionaban lo suficientemente bien, no tomaban oxígeno ni respiradores".

No es para usarlo en casa

Landray agregó que "hay preguntas pendientes" y que las personas que se tratan Covid-19 en casa no deberían tomar dexametasona como resultado de estos resultados. "No hemos estudiado pacientes en la comunidad", dijo Landray. "No mostramos ningún efecto en los pacientes que no están en el oxígeno y no estudiamos a los pacientes que no están en el hospital".