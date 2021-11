Día Mundial de la Diabetes: los expertos advierten del aumento del tipo 2 en niños

Ariana tiene 12 años y es muy consciente de su enfermedad. Padece diabetes tipo 1, la que afecta al 95% de los niños. “Tengo que tener un aparato o una inyección que me inyecte insulina en el cuerpo”, explica.

Preocupa, no obstante, el aumento de casos en niños de la llamada diabetes de adultos, de tipo 2, provocada por unos malos hábitos, por “comer grasas, no tomar frutas, no tomar verduras, hacer poco deporte…”, señala a pediatra Cristina Granja.