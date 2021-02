Aunque el coronavirus está aniquilando la gripe aún hay que saber distinguir este de un resfriado. No siempre es fácil distinguir entre gripe, resfriado y coronavirus: algunos de sus síntomas coinciden y, aunque ante la duda lo responsable es asegurarnos de no estar contagiados de covid, existen algunos trucos que pueden ayudarnos a detectar una falsa alarma. Además, es importante recordar que, en caso de que los síntomas sean leves y no existan dificultades respiratorias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda quedarse en casa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre gripe, resfriado y coronavirus?