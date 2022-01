La carrera iniciada por las compañías farmacéuticas para luchar contra el coronavirus no se detuvo con el hallazgo de la vacuna. Y es que las firmas estadounidenses Pfizer y Merck Sharp & Dohme (MSD) han ido un paso más allá y cuentan con unas pastillas que pueden ser la clave para encaminarnos hacia la fase final de la pandemia. No obstante, hay que advertir que estas nuevas píldoras no sustituyen a la vacunación.