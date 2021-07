¿Cuáles son las diferencias entre los test de antígenos y los test de anticuerpos?

Para que un test de antígenos sea fiable debe tener al menos un 80% de sensibilidad y un 97% de especificidad . Aunque estos tipos de test hechos en laboratorios están admitidos para viajar, no ocurre lo mismo con autotest de venta en farmacias, que no nos sirven si nos piden una prueba covid en el destino de vacaciones.

Tests de anticuerpos o serológicos como su propio nombre indica son pruebas que detectan si una persona ha pasado el covid anteriormente y por lo tanto ha desarrollado defensas. No es un método de diagnóstico como el test de antígenos. Sirve para saber si una persona ha estado en contacto con el virus en el pasado o para determinar el nivel de defensas de un paciente que ya ha superado la enfermedad.

Tener anticuerpos, dicen los médicos, no garantiza que no puedas sufrir una reinfección. Más ahora con la facilidad de transmisión de la llamada variante Delta del covid. Esta prueba se aconseja no hacerla antes de los 14 días desde la infección.