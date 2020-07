La directora de Protección Civil de Cataluña: "Hay imágenes que asustan" en las playas

En declaraciones al canal 3/24, Ferrer ha lamentado las imágenes de este sábado de playas llenas , que en el caso de Barcelona llevaron al ayuntamiento a cerrar cinco de ellas, a pesar del llamamiento de la Generalitat a salir lo menos posible de casa, aunque ha remarcado que la mayoría de los ciudadanos respeta las recomendaciones . Además de las playas, las imágenes que no han gustado nada a Ferrer son las de los más de 416.000 vehículos que han abandonado este fin de semana Barcelona.

"La salida masiva de ayer no es una buena noticia, es una situación de riesgo", ha asegurado, aunque ha reconocido que el movimiento de personas no está restringido y ha dicho que si quienes salieron de Barcelona guardan en sus destinos las medidas de seguridad "no deberían provocar otros brotes".