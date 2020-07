Un 14% de los casos que dieron positivo en el anterior estudio de seroprevalencia ya no tienen anticuerpos

En una rueda prensa realizada este lunes en Moncloa, la doctora Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, presentó los datos del estudio, que confirmaron que solo un 5,2% de la población española ha desarrollado anticuerpos frente al virus, el mismo resultado que en la oleada anterior. "No tener anticuerpos no significa que esas personas no están inmunológicamente protegidas", declaró Pollán, que admitió que "las herramientas que estamos utilizando para detectar anticuerpos no son perfectas".