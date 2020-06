La 'inmunidad de escudo', una estrategia para contener al coronavirus en caso de rebrote

Sea como sea, el desarrollo de una vacuna es un proceso que no solo entraña una complejidad destacada, sino que además requiere del tiempo necesario para asegurar que el proceso se completa dentro de unos márgenes de seguridad que posteriormente hagan posible verdaderamente su aplicación y su uso con garantías ; comprobando que no genere efectos secundarios adversos que tiren por tierra todos los esfuerzos realizados. En este sentido, son múltiples los avances que se están realizando, desde la vacuna en la que trabaja la compañía Moderna , que ha anunciado este jueves que va a comenzar en julio la última fase de su vacuna, hasta la desarrollada por la Universidad de Oxford , también prometedora, donde ya son varios los voluntarios que, como el enfermero español Joan Pons, --quien fue entrevistado en esta casa, en Informativos Telecinco --, han participado en los ensayos. A él mismo le pusieron la vacuna experimental y por el momento está “bien” y “sin ningún problema”.

El problema, no obstante, es que como las propias autoridades sanitarias advierten y los distintos gobiernos sostienen, no se puede vivir confinado tanto tiempo si la vacuna se sigue prolongando porque los cimientos sobre los cuales se sustenta cada país se vendrían abajo. Con todo paralizado, la economía terminaría por incrementar la precariedad provocando a su vez problemas que también afectarían a lo sanitario .

De la inmunidad de rebaño a la 'inmunidad escudo'

Problemas y preguntas sin respuesta

El problema principal de esta estrategia, no obstante, es que por definición está directamente supeditada a la realización masiva de test serológicos, es decir, los que detectan anticuerpos, y estas pruebas deben ser cuidadosamente valoradas habida cuenta de que, por un lado, no todos los test son iguales y no tienen la misma sensibilidad, y por otro, todavía existen infinidad de preguntas para las que no hay respuesta y consenso científico respecto a la inmunidad. Una de ellas atañe, por ejemplo a la duración: ¿Cuánto dura la inmunidad frente al coronavirus? La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente, a través de la directora del Departamento de Salud Pública de Ambiente, María Neira, ha afirmado que podría durar entre seis y doce meses, pero solo se basa en la inmunidad que han generado virus de la misma familia, por lo que aún no existe una evidencia sólida y científica que así lo cirtifique.