La EMA encuentra vínculo entre los trombos y la vacuna de Janssen, pero apuesta por su uso

Y la EMA (Agencia Europea del Medicamento) ha tomado su decisión sobre Janssen y es similar a la de AstraZeneca . Sí, reconoce que provoca trombos de manera inusual y que hay que advertir de ello, pero la considera segura y da luz verde a su uso. Vuelve a considerar que los efectos secundarios de la vacuna son mucho menos peligrosos que los que provoca el covid si no se vacuna.

Se debe agregar una advertencia sobre coágulos inusuales

Todos los casos se han dado en menores de 60 años

Todos los casos ocurrieron en personas menores de 60 años dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación, la mayoría en mujeres. Según la evidencia actualmente disponible, no se han confirmado factores de riesgo específicos.

Los beneficios superan los riesgos, pero pueden ocurrir trombos de forma rara

Efectos similares a la reacción provocada por heparina

Qué síntomas dan la señal de alerta para acudir a urgencias

"La investigación va a seguir adelante"

“El PRAC ya anticipó esto el 9 de abril y público que iba a empezar la revisión. Tenemos ya 8 casos de estos efectos secundarios muy extraños en EEUU, donde la vacuna se ha administrado a prácticamente 7 millones de personas . Era muy importante que acelerásemos la vacunación, sobre todo porque iba a usarse en Europa en breve. No hemos visto casos en la UE porque se ha aplicado poco la vacuna aquí. Los países estaban esperando el resultado de esta revisión para asegurarse de que todos tenemos la información adecuada”, ha iniciado Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, durante la comparecencia para explicar las conclusiones a las que han llegado.

“Las vacunas tienen un papel importante para luchar contra esta pandemia. Cuando se aplican a una gran cantidad de personas es posible que efectos secundarios muy extraños puedan ocurrir y que no se hayan detectado necesariamente en ensayos clínicos, pero como tenemos un buen sistema de farmacovigilancia podemos responder para ayudar a médicos y sanitarios y tomar medida s. El sistema funciona , y el hecho de que el PRAC emita una recomendación antes de que la vacuna se aplique en la UE es una señal de proactividad y revisión acelerada”, ha señalado Cooke antes de dar paso directamente a Sabine Straus, presidenta del PRAC , el Comité de Riesgo y Farmacovigilancia de la EMA.

“Existe relación posible entre los casos de trombos y la vacuna de Janssen”

Además, ahondando en detalles, ha apuntado que se han revisado los datos disponibles y la evaluación de los mismos “revelan 8 casos de interés que incluyen casos graves de trombosis venosas en lugares poco habituales como trombosis de seno venoso cerebral, abdomen, al igual que arteriales ”. “Lo importante con estos casos es que todos están relacionados con trombocitopenia con bajos niveles de plaquetas . Han ocurrido en EEUU y uno de estos eventos ya se informó en los ensayos clínicos. Los otros siete han ocurrido al aplicarse a gran escala la vacuna en EEUU. Ahora mismo hay más de siete millones de personas vacunadas en EEUU. Los casos reportados han ocurrido sobre todo en mujeres por debajo de 60 años y durante las tres semanas siguientes a la vacunación. Se ha informado también de un fallecimiento”, ha vuelto a explicar, añadiendo: “La conclusión es que estos efectos secundarios son muy raros de la vacuna. Nuestro trabajo no termina aquí. Vamos a seguir trabajando en nuevas evidencias e informaremos”.

“Ahora mismo no es posible identificar factores de riesgo claros”

Straus ha subrayado que, con todo, “ahora mismo no es posible identificar factores de riesgo claros para que ocurran estos efectos raros, como la edad o el género”.

Las similitudes entre los casos de AstraZeneca y Janssen

Preguntada por las similitudes entre los casos de AstraZeneca y Janssen , Sabine Straus ha explicado: “Es algo parecido a cuando hay una trombocitopenia inducida por heparina . No se suelen ver trombsis combinadas con trombocitopenia , con escasez de plaquetas. Cuando tenemos trombosis de seno venoso cerebral solo en el 7% están combinados con trombocitopenia. AstraZeneca y Janssen tienen factores similares , pero AstraZeneca usa adenovirus de chimpancé y Janssen de humano. Hay algunas diferencias , aunque los casos tienen muchas similitudes. Creemos que la hipótesis para explicarlo es similar, pero es pronto para extraer una conclusión adicional”.

En lo que se refiere al tratamiento de estos casos de trombosis, la directora del PRAC ha señalado: “Es un asunto complicado. Hemos consultado a especialistas y hemos estado en contacto y viendo lo que pasaba con las directrices. Ahora mismo no estamos absolutamente seguros de que la heparina cause un deterioro en estos pacientes, pero por ser prudentes, los especialistas recomiendan evitar el uso de heparina en estos casos y usar un anticoagulante que no esté basado en la heparina. Todas las directrices recomiendan tratamiento similar con inmunoglobulinas. Con seno venosa, una tromboctomía puede emplearse como tratamiento, por ejemplo. Esta es toda la información que podemos dar. Todos están de acuerdo en evitar el uso de heparina hasta que el diagnóstico sea 100% seguro”.