La EMA: los inhaladores contra el asma no son eficaces contra el covid

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en ingles) ha advertido este jueves de que el grupo de trabajo Covid-19 de la agencia ha informado de que no hay evidencia suficiente de que los corticosteroides inhalados sean beneficiosos para las personas con Covid-19. En principio se apuntó esta posibilidad, pero, aunque el grupo de trabajo no ha encontrado riesgos de seguridad en los estudios hasta el momento, no pudo excluir la posibilidad de daño por el uso de corticosteroides inhalados en pacientes con Covid-19 que tienen niveles normales de oxígeno.