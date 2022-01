La EMA pone coto a las vacunas anticovid y advierte del riesgo de las dosis de refuerzo permanentes

Los expertos ya alertan de los efectos contraproducentes de vacunar con excesivos refuerzos a la población. Los inmunólogos advierten del "desequilibrio del sistema inmunológico" que se produciría si se siguieran poniendo dosis de refuerzo sucesivas, cada poco tiempo, aunque la mayoría considere que la tercera dosis de refuerzo es efectiva aunque no para jóvenes sanos. Abusar de las vacunas podría generar el mismo efecto que tienen las infecciones y desencadenar una enfermedad autoinmune en el individuo. No obstante, tanta la EMA como la OMS ya han señalado en múltiples ocasiones y lo han vuelto a hacer hoy que el abuso de las dosis de refuerzo para combatir el covid no es una buena idea.