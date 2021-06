“Al principio los médicos me decían que era algo normal, pero yo ya había sido madre antes y veía que aquello no lo era”, relata Susana a El Periódico de Aragón. Fue su médico de familia quien la derivó al especialista. En 2013 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza “me dijeron que me tenía que operar y que entraba en lista de espera”. Como no era grave ya me advirtieron que “tendría que esperar dos, tres o cuatro años. Ya llevo diez”.