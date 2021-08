Una paciente con covid tras una cesárea urgente: "Tuve miedo, recomiendo la vacunación a todas las embarazadas"

"Estaba muy cansada, con tos y fatiga, luego empezó la fiebre. Aunque me había cuidado mucho, di positivo en covid-19. Al principio me dijeron que me quedara en casa, pero luego empeoré, me costaba hablar, no podía respirar bien. Fui a urgencias del Hospital Gregorio Marañón y me ingresaron por neumonía. Dos días después me dijeron que lo más seguro para mí y para mi bebé era que me trasladaran a la UCI", cuenta María tras salir de la UCI y conocer a su hija, Valeria.