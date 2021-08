Última hora del coronavirus | La ministra de Sanidad comparece en el Congreso con la tercera dosis de la vacuna en el centro del debate

07:52 H La pandemia reduce la natalidad, sobre todo en Italia, España y Portugal

La pandemia ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad en los países de renta alta, con descensos especialmente fuertes en el sur de Europa: Italia (-9,1 %), España (-8,4 %) y Portugal (-6,6 %), según un estudio liderado por la Universidad italiana de Bocconi, que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y que ha analizado datos de 22 países.