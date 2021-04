Una enfermera se reinfecta de coronavirus tras pasar la enfermedad y ser vacunada en Gijón

Según relata en la entrevista, decía sentirse cansada pero lo achacaba a la intensidad de tantos meses de durísimo trabajo en la residencia en la que ejerce como enfermera. En unos análisis rutinarios volvió a dar positivo de una enfermedad que ya en noviembre se lo había hecho pasar muy mal: "No me podría ni mover, perdí mucho peso".

Tenía síntomas pero no se imaginaba que podía ser covid otra vez

Había pasado la enfermedad y había sido vacunada ya con las dos dosis. Cuando le comunicaron que había vuelto a dar positivo, Alicia no salía de su asombro: "Mi jefa dijo que había dado positivo en la PCR. Que me quedara en casa, que me iban a repetir la prueba con, además, un análisis serológico. Tengo COVID: una carga viral de mil, según me dijeron".