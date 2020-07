Los enjuagues bucales con antisépticos podrían prevenir la transmisión del coronavirus, según un estudio

Los investigadores, que han llevado a cabo un análisis de la literatura científica, hasta el 30 de abril de 2020, centrado en coronavirus, cavidad oral y agentes antimicrobianos, consideran que los enjuagues pueden disminuir la carga viral y, en consecuencia, a reducir la gravedad de la enfermedad, así como la transmisión. Así consta en el artículo 'Is the oral cavity relevant in SARS-CoV2 pandemic?', publicado en la revista Clinical Oral Investigations.