Los espasmos musculares son movimientos realizados involuntariamente en cualquier parte del cuerpo, desde la cara hasta las extremidades o el cuello. Suceden da manera esporádica e incontrolable, y en general no tienen importancia. Descubre qué son y cuándo es aconsejable tratarlos.

Los espasmos suelen ser producidos por dolor muscular, fatiga o sobrecarga del músculo, y a veces pueden ser indicativo de una lesión. En el caso de un corredor que se fuerza durante el entrenamiento y no estira bien antes y después, por ejemplo, un espasmo o calambre puede venir asociado a estrés en la pantorrilla, o bien puede ocurrir por deshidratación, así como por tener bajos los niveles de minerales (como potasio o calcio).

En verano, sufrir espasmos puede ser un síntoma de golpe de calor si nos estamos exponiendo a temperaturas muy altas y no nos hemos hidratado lo suficiente.

No siempre son dolorosos, y generalmente duran unos pocos segundos. Un calambre que sí suele doler es el que ocurre en la pierna, por ejemplo en gemelo, donde puede durar varios minutos.

Generalmente, los espasmos duran poco y no duelen o duelen muy poco, por lo que no requieren tratamiento. No obstante si ocurren con frecuencia puede ser síntoma de falta de minerales o de necesidad de beber más agua.