Las hierbas y especias se clasifican en dos grupos; las que modifican el sabor y aspecto de los alimentos y las que excitan el paladar . Dentro del primer grupo se encuentran especias como la canela, tomillo, romero y azafrán. Y en la segunda especias como el pimentón, la pimienta y variedades de chiles. Pero las especias no solo se usan en la cocina . Tanto antiguamente como en la actualidad han sido ampliamente utilizadas en el campo de la medicina; como remedios para curar dolencias y enfermedades . Esta es una lista con las especias básicas que deberían estar siempre disponibles en tu cocina, recopiladas por el blog 'El sabor de lo bueno'.

Pimienta

No tener pimienta en casa es casi como no tener sal. Existen muchos tipos de pimientas, las más utilizadas en cocina son las que vienen del género piper nigrum de la cual se extrae la pimienta negra, blanca y verde. También hay pimientas de otros lugares del mundo que cada vez se utilizan con mayor frecuencia, como la pimienta de Jamaica, pimienta de Guinea y pimienta de Sichuan.

Cúrcuma

Orégano

Comino

Curry

Su versión en “pasta” se elabora mezclando especias e ingredientes frescos (como chiles rojos, verdes o amarillos) y se utiliza para hacer los populares platos de curry tailandeses e indios. También existen las hojas de curry, que no tienen nada que ver con el curry en polvo (aunque en algunas mezclas de curry forma parte de sus ingredientes). Son hojas que provienen de un árbol tropical de la India y poseen una intensa fragancia que se utiliza para cocinar varios platos de ese país. Su uso no es muy extendido en otros países.

Ají de color o Pimentón (pimiento) rojo / Merquén

En Latinoamérica se conoce como ají panca o ají rojo (en polvo) y en España se conoce como pimentón o pimiento rojo picante, no son exactamente lo mismo – porque están elaborados en base a ajíes / pimientos rojos diferentes, que tienen diversos niveles de picante – pero saben bastante parecido y cumplen la misma función en la cocina. Por lo general este condimento está elaborado en base a uno o más tipos de hojuelas (pimiento/ají deshidratado) molidos. Éstas contienen un compuesto llamado capsaicina que impide la inflamación y sirve de calmante .

Dentro de la misma “familia” de condimentos picantes se encuentra el merquén (o merkén) una especie muy popular en Chile que se elabora en base a ají cacho de cabra seco y ahumado. Existen también versiones de ajíes/ pimiento en polvo de color rojo que no son picantes (o casi no pican), en Chile se le conoce como ají de color y en España como pimiento dulce. Si no te gusta mucho el picante es una buena alternativa para añadir un toque diferente y rojizo a tus platos sin el componente picante.