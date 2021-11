Próximamente la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronunciará sobre si se debe vacunar a los niños y Sanidad deberá decidir si seguir esta recomendación o no. La medida plantea una serie de controversias, no solo relacionada con los beneficios de inocular a este sector de la población y sus posibles riesgos, sino también con lo que esto supone, retrasar la donación de dosis a los países en vías de desarrollo .

La EMA se pronunciará a finales de noviembre sobre si se debe inocular o no la vacuna anticovid en niños y cuándo hacerlo. Un vez esta tome su decisión ( actualmente se están evaluando las vacunas de Pfizer-BioNTech, Comirnaty, Moderna y Spikevax), el Ministerio de Sanidad decidirá si sigue la recomendación en consonancia con la UE y los tiempos en los que se realizará.

Actualmente, y según la coordinadora de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, Aurora Limia, "la vacunación en menores de 12 años todavía no se ha autorizado por parte de la Comisión Europea" y no se conoce con exactitud si, en caso de aprobarse, habrá vacunas suficientes. "La última información que tengo es que al menos hasta finales de año o principios del que viene no habrá dosis disponibles. O sea, que independientemente de la autorización de la EMA, habrá tiempo para tomar una decisión en este sentido", ha explicado la coordinadora.