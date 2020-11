Un estudio aconseja lo contrario de lo que se cree: las primeras vacunas deberían ser para jóvenes supercontagiadores

El rápido desarrollo de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 es un logro sin precedentes. Obvio, aunque hay voces que hablan de una guerra de vacunas más bursátil que sanitaria. Es un problema de comunicación obvio, porque se intenta dar información al instante y los cambios de eficacia no ayudan a que los ciudadanos sientan seguridad ante las vacunas que llegarán. A finales de 2021, incluso españolas. Por el momento, la incertidumbre ha provocado que el Gobierno haya tenido que destacar que no se pondrá una vacuna sin que la Agencia Europea del Medicamento de su luz verde. Todos reconocen, no obstante, que los plazos se han adelantado.