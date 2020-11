El orden en el que se va a vacunar a los ocho grupos prioritarios en España

La vacuna para el coronavirus no tiene una fecha segura de llegada, si será del todo segura , pero ya se está hablando de un plan para distribuirla en la sociedad española. La primera pregunta es donde se van a suministrar estas dosis , que se utilizará la red de atención primaria , aunque los profesionales advierten que hace falta reformarla para que no se llegue al colapso. Y la segunda cuál será el orden para que llegue a la población.

Sanitarios, mayores de 80 años, enfermedades crónicas y personas entre 65 y 75 años

Las vacunas irán llegando progresivamente y el plan que ha planteado el Gobierno divide a la sociedad en segmentos, los llamados grupos prioritarios y serán ocho. En primer lugar, los sanitarios , que están en contacto directo con el virus. Después serán vacunados l os mayores de 80 años que estén en residencias y a sus cuidadores . La tercera remesa se repartirá entre los grupos de adultos entre 65 y 75 años . Después serán los que sufren enfermedades crónicas , con ejemplos como gente con diabetes, que se esté sometiendo a quimioterapia, enfermedad pulmonar etc.

Discapacitados, trabajadores esenciales y los que trabajan de manera presencial, otros de los grupos

En el siguiente de los grupos entrarán las personas discapacitadas y sus cuidadores. Los trabajadores esenciales: policías, bomberos o personal de limpieza serían los que ocupan el siguiente grupo de vacunación. Después estarían los trabajadores presenciales, que no tienen la opción de teletrabajar, ya que son los que más contactos tienen o personas que residen en instituciones como por ejemplo cárcel o personas que se encuentran en exclusión social. Y por último, el resto de la población, todos los que no han entrado en ninguno de estos grupos.