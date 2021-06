La secuenciación y la vigilancia gnómica es crucial para comprender las variantes del coronavirus , para saber interpretar su evolución, predecir sus movimientos e intentar anticiparse. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el último estudio del consorcio español SeqCOVID , que recientemente ha publicado la revista 'Nature' y que cuenta con la participación del grupo del CiMUS de la USC Genomas y Enfermedad, liderado por Jose C. Tubío.

El ejemplo de la variante 20E (EU1)

"Conscientes de que a largo plazo las restricciones de movilidad y los cierres de fronteras no son sostenibles , identificar mejores formas de reducir el riesgo de introducir variantes y garantizar que las que se introduzcan no se propaguen ampliamente, ayudará a los países a controlar el SARS-CoV-2", afirma Castro Tubío.

La variante Delta o 'variante india' frena la desescalada de Reino Unido

Fernando Simón, no obstante, durante su comparecencia de este lunes optaba por no generar alarma:

“La variante delta, la 617.2 es una variante que está ocupando poco a poco el espacio en Reino Unido, pero no está incrementando sustancialmente la incidencia en la mayor parte del territorio. Ha habido 4 zonas concretas donde ha habido incremento importante de transmisión que ha afectado a media nacional”, manifestó, indicando sin embargo que en Reino Unido ya se aprecia “estabilización o incluso descenso”

Por su parte, afirmó que en España “hasta ahora mismo no está ocupando un espacio importante” , precisando que ha aparecido “fundamentalmente asociado a brotes”.

"Sí es posible que llegue a ocupar un poco más (de espacio). Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos", señaló, no obstante.

Sin embargo, el epidemiólogo insistió en que no hay razones en estos momentos para “alarmar”:

“Todavía no está generando un problema importante. Los datos de Reino Unido no indican un crecimiento excesivo de la transmisión. Los datos recibidos no señalarían un escape a la inmunidad importante”, reiteró Simón, matizando: “Tenemos que tratar de controlarla mientras se pueda, pero tenemos que ubicarla en el espacio que le corresponde en las variantes de interés”.