Sanidad prevé estudiar la evolución del coronavirus en 30.000 hogares

Se volverá a los hogares cada 21 días

El ministerio tiene previsto estudiar una cohorte de un mínimo de 62 400 personas, lo que corresponde a alrededor de 30 000 hogares -formada a partir de personas no institucionalizadas-, para proporcionar datos representativos a nivel nacional, autonómico y provincial. Se incluirá en el estudio a todos los miembros del hogar para tener participantes de todas las edades y se volverá a los hogares cada 21 días para medir de nuevo durante todo el tiempo que se considere necesario la vigilancia.

El objetivo es realizar un muestreo en los hogares que no han tenido acceso a los test diagnóstico, que, de acuerdo a los datos del ministerio, podrían suponer más del 80% de los afectados por el virus, según el documento. El INE, Instituto Nacional de Estadística, será el encargado de realizar el muestreo junto a las autoridades sanitarias. Llevarán a cabo la selección de los hogares con las personas a analizar.

La difusión del virus no ha sido homogénea -elementos con características comunes- a lo largo de la geografía española, según el documento. El proceso de levantar las medidas de confinamiento, por lo tanto, no se haría al mismo tiempo en todas las comunidades, ni en todas partes. Además, se reconoce que las medidas recomendadas por la OMS no han resultado tan eficaces como se esperaba.