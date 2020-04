El coronavirus o la democracia del miedo: Cuánto nos quedará de libertad cuando todo pase

El coronavirus amenaza la vida , pero muchos alertan de que también amenaza nuestros derechos y libertades. Cuando se apaguen los respiradores, porque no los necesitemos, habrá que preguntarse qué quedará de nuestra democracia bajo meses de confinamiento , monitorización por gps, geolocalización y militares por las calles por nuestro bien y nuestra seguridad. ¿Los balcones que aplauden o los que vigilan?

"Las medidas de excepción aprobadas podrían establecer un precedente peligroso y un recorte de libertades que sería aceptable por las poblaciones atemorizadas . Al mismo tiempo, la larga lista de fracasos colectivos que cosechan nuestras democracias convierte en especialmente tentadoras a las promesas de una eficacia a costa de las formalidades democráticas . La democracia, que ha ido sobreviviendo a los cambios de formato y a los cambios de problemas, se encuentra ahora en una encrucijada para la que no tiene precedentes. La supervivencia de la democracia está acondicionada a que sea capaz de actuar en los actuales entornos de complejidad, compatibilizando las expectativas de eficacia y los requerimientos de legitimidad."

El ministro de Justicia Juan Carlos Campo defendía el confinamiento obligatorio para los positivos en caso de que se aprobara, aludiendo a que " los ciudadanos tienen la obligación de no contagiar a su vecinos", a pesar de las dudas de inconstitucionalidad que esta medida conlleva.

Los politólogos, Manuel Romero y Jorge Lago, del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social recuerdan la idea del filósofo César Rendueles que afirma que "creer que los derechos humanos y democráticos son solo para cuando nos los podemos permitir, pero no cuando estamos en situaciones excepcionales de crisis, es no creer en absoluto en los derechos humanos y democráticos. Es precisamente en tiempos de excepcionalidad cuando más importante son los valores democráticos."

La eficacia de China en la gestión del coronavirus tras años de autoritarismo

El estado de alarma no justifica pasar por encima a las libertades, censurar a los críticos borrar derechos, como ha hecho China. Sin embargo muchos alaban con admiración al Gobierno de Pekín olvidando que persiguió y reprimió a los médicos que advirtieron de la epidemia del coronavirus , porque cuando alabamos la supuesta "eficacia" china obviamos que "los régimenes autoritarios tienen un problema con la información".

Detrás de la supuesta eficacia china hay décadas de de políticas autoritarias y de control social, no de un par de meses de Estado de excepción: ninguno de los admiradores actuales de la gestión china aceptaría para sí esas décadas de autoritarismo

Jorge Lago, profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III de Madrid , también rechaza la exaltación del modelo chino que escuchamos continuamente en relación con el control de la pandemia de COVID-19, cuando para este estudioso lo que ha hecho China es proteger "el régimen político, no a la población".

"La supuesta eficacia del modelo de gestión chino frente a la crisis no tiene que ver con la protección de la salud y el bienestar de su ciudadanía, sino con la protección y supervivencia del régimen político . Y para evitar esa crisis se está dispuesto a recurrir a formas de control social que no aceptaríamos en occidente ".

Eso por una parte, advierte Lago y Manuel Romero, al frente del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social a la desconfianza que generan los datos provenientes de China, a " tomar con cierta precaución", porque "el control de la información forma parte consustancial de un régimen político autoritario" y porque "muchas de las actuaciones políticas actuales dependen de décadas de políticas autoritarias y de control social, no de un par de meses de Estado de excepción: ninguno de los admiradores actuales de la gestión china aceptaría para sí esas décadas de autoritarismo .

En último lugar, porque esa supuesta eficacia actual ignora que los procesos de hiperindustrialización , entre ellos de la industria agroalimentaria y del salvaje desarrollo urbano que han tenido lugar en China , no son en absoluto ajenos al surgimiento mismo del coronavirus. Sin embargo, subrayan "estos procesos salvajes de industrialización y urbanización han tenido lugar en otros lugares de occidente, pero han convivido con una capacidad de reacción política ciudadana impensables en China.

Las lecciones de las crisis que nunca aprendemos

"Repiten los libros de autoayuda que no debemos malgastar una buena crisis , que son momentos de oportunidad; toda la retórica de la construcción europea se ha entendido como una sucesión de respuestas a sus continuas crisis. Las crisis son momentos de cambio por las mismas razones que pueden serlo de conservación o de retroceso. Que nos decidamos por lo uno o lo otro es algo que no nos enseña ningún manual para salir de las crisis, sino que depende de las decisiones que adoptemos.

"Solo podemos ejercer nuestros derechos y libertades si gozamos de la seguridad material para ejercerlos: si no se tiene miedo a ser despedido, desahuciado, a no poder pagar la comida o la educación y bienestar de los hijos, etcétera. Lo que sucede en crisis sociales y económicas como en la que nos adentramos es que si no se garantiza la seguridad material del conjunto de la ciudadanía, se generaliza el miedo: se teme por uno mismo y por los demás, por todos los que pueden perderlo todo y se vuelven una amenaza para uno mismo. Ahí es donde se cambia seguridad material por vigilancia, control, autoritarismo", aseguran los investigadores del Insituto de Estudios Culturales y Cambio social.