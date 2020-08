Trasladan a 25 residentes del centro de mayores de San Martín de la Vega tras dar negativos en Covid-19

Siete trabajadores de la residencia infectados por coronavirus

“Nos sorprende mucho lo que ha pasado, desde el inicio de la pandemia no ha habido ningún problema en ninguna de las dos residencias, donde se tomaron medidas preventivas de todo tipo”, ha explicado. Neira ha criticado a la Comunidad de Madrid por no haber contactado con el ayuntamiento en relación con el brote de la residencia. “No sabemos nada, ayer a primera hora de la mañana enviamos una carta a la consejería y ni nos han llamado ni nos han contestado”, ha asegurado el concejal, y ha añadido: “Los datos oficiales los hemos conocido a través de la prensa y a través del director de la residencia, estamos llamando a la consejería y no nos atiende nadie”.