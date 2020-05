Un experimento muestra la facilidad para contagiarse de coronavirus en las reuniones sociales

La cena se desarrolla con tranquilidad, y al apagar las luces, se puede observar cómo la pintura azul brilla por todas partes, desde los cubiertos y los platos hasta la ropa y las manos de otros comensales. Un claro ejemplo de que l os contagios pueden producirse muy fácil y muy rápido si no se toman las medidas adecuadas.

Cuidado con los rebrotes

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha alertado de que esta situación también se podría reducir en España , pese a que este lunes el incremento de casos es de apenas el 0,17 por ciento con respecto a ayer, si no se extreman las medidas de distanciamiento social e higiene para seguir garantizando la reducción de los contagios.

"Estamos en una situación muy favorable en la que realmente está empezándose a ver de forma muy clara que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero hay un riesgo muy importante de repunte todavía", ha señalado, añadiendo que no todo "está ganado", ya que "hay que tener mucho cuidado, teniendo en cuenta los aumentos de positivos en Corea o Alemania de los últimos días. "Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones similares a Alemania o Corea", ha apostillado.

Así, ha instado a aprovechar esta "situación muy favorable" en España para garantizar que "no cambia". Simón ha reclamado que, durante esta fase de desescalamiento, hay que garantizar que los servicios de Atención Primaria tienen "recursos y están bien dotados" para la detección y rastreo de casos, Salud Pública puede hacer una recogida de información ante cualquier rebrote y los recursos asistenciales pueden mantener o "desplegar de la forma más rápida posible" para evitar los colapsos durante el pico de la pandemia.

El efecto de la salida de los niños

Sin embargo, ha señalado que algunos hospitales han detectado que la edad media de los atendidos e ingresados por coronavirus COVID-19 es "menor" pero Sanidad señala que "aparentemente" no es un efecto de la salida de los niños a la calle, una medida de la que ya se han cumplido 15 días.

"En algunos hospitales, no muchos, sí que habían detectado que la edad media de las personas era menor, no niños. Esto al principio podía ser debido a varias cosas y lo primero que tuvimos que descartar es si tenía que ver con el efecto de la salida de los niños y aparentemente no lo era", ha explicado