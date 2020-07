Expertos ven probable que una persona no pueda contagiarse dos veces de coronavirus

Mientras los casos de contagio diarios de coronavirus continúan aumentando, persiste la duda de si una persona puede contraer el virus dos veces. Varios informes y estudios han señalado en los últimos tiempos que los anticuerpos producidos después de tener COVID-19 podrían no durar mucho tiempo en el organismo, tal vez de unas pocas semanas. Sin embargo, algunos expertos creen que una persona aún puede tener protección inmunitaria contra el virus incluso si los anticuerpos no están presentes. Esto supondría que no puede infectarse dos veces por ese mismo patógeno.