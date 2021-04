Más de 200.000 profesionales sanitarios piden al Gobierno no frenar la vacunación

El freno a la vacunación, primero con AstraZeneca y luego con Janssen indigna a muchos profesionales que ya han puesto encima de la mesa que los beneficios de vacunarse superan con creces a no hacerlo, que la posibilidad de que te de un trombo por el covid es mínima, ínfima. como destacaba en Informativos Telecinco, Ana Céspedes, destacada investigadora española, responsable de operaciones de IAVI, Instituto de Investigación Biomédica con sede en Nueva York. El porcentaje de aparición de trombosis en enfermos graves de coronavirus es del 16,5%, frente al 0,0004% de incidencia tras la inoculación de AstraZeneca Si se coge un avión o se toman anticonceptivos orales, las probabilidades de sufrir coágulos graves son mayores.

Más de 200.000 profesionales sanitarios, reunidos en 82 sociedades científicas, han pedido a los políticos que se pongan de acuerdo para controlar la pandemia de covid y que no paren la vacunación sin atender a criterios puramente científicos "ni de forma impulsiva". Son algunas de las reclamaciones que han plasmado en los once puntos de un manifiesto con el que cierran el segundo Congreso Nacional de Covid, celebrado esta semana en España, en el que instan a las autoridades a vacunar y a los ciudadanos a vacunarse.